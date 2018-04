Roupas à venda na cia. Royal Shakespeare A Royal Shakespeare Company anunciou a venda de 4 mil peças de seu figurino. Algumas das roupas da enorme coleção de vestidos de época, que vão desde imitações de túnicas romanas até calções elisabetanos, poderão ser adquiridas a preços de saldo, conforme publicou o jornal The Independent. Entre os figurinos à venda estão os utilizados pela Feiticeira Branca na montagem de 1998 de O Leão, a Bruxa e o Guarda-Roupa (das Crônicas de Nárnia) e as máscaras de lobo de A Bela e a Fera. Também serão vendidos acessórios de Merry Wives: The Musical, montado em dezembro e do qual participou, entre outros, Judi Dench.