Roteiro de princesa A princesa Caroline de Mônaco está curtindo o verão europeu. Semana passada ela estava em Capri e jantou com Betty Lagardère e um grupo de brasileiros muito chiques. O mesmo grupo, que ontem estava em Panarea, na Sicília, jantando no charmoso restaurante Raya, foi surpreendido pela presença de sua alteza, mas desta vez com o clã inteiro.