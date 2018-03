Ronaldo bomba ppv

Alegria da cobertura esportiva local, e das casas noturnas de plantão, Ronaldo Nazário também é motivo de festa para a turma da Globosat. Desde a chegada do craque ao Corinthians, a venda de pacotes pay-per-view do Campeonato Paulista aumentou consideravelmente. Apesar da operadora não confirmar a relação do chegada do craque no futebol nacional com o crescimento do ppv, o Paulistão fechou fevereiro com 224 mil pacotes vendidos. O mesmo campeonato encerrou suas vendas no ano passado com 176 mil assinaturas. O "boom" de vendas no Paulistão veio logo em dezembro, quando o Corinthians anunciou a contratação do "fenômeno". Vale lembrar que em pesquisa realizada pelo Clube dos 13 no ano passado, os corintianos já apareciam como bons compradores de pay-per-view, capazes até de levantar as vendas da série B. Segundo o levantamento, 13,84% dos assinantes do ppv do Campeonato Brasileiro em 2008 eram torcedores do Flamengo. Em segundo lugar veio o Timão, com 9,77% de torcedores assinantes, seguido pelo São Paulo, com 9,21%.