Romântico Nada como um meloso flashback para unir casais no feriadão dos namorados. B.J. Thomas vai relembrar de baladas como Rock and Roll Lullaby e Raindrops Keep Falling on My Head. Serviço BJ Thomas. HSBC Brasil (1.800 lug.). Rua Bragança Paulista, 1.281, 4003-1212. Hoje, 21h30. R$ 90/R$ 200