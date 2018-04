Romances inéditos no País são traduzidos PACOTE: Até o fim do ano, a L&PM lança 13 romances inéditos no Brasil protagonizados pelo comissário Jules Maigret, cinco não-policiais (romances duros) e dois volumes de Todos os Contos de Maigret (num total de 28 narrativas). Além do primeiro tomo dos contos, saíram os romances A Louca de Maigret, Maigret e o Ladrão Preguiçoso, Maigret se Diverte, Os Escrúpulos de Maigret, O Amigo de Infância de Maigret e Ainda Restam Aveleiras. Simenon escreveu mais de 200 romances, 155 contos e 25 textos autobiográficos.