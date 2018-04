Romance de Mia Couto é o melhor em Passo Fundo Depois de uma viagem que consumiu cerca de 24 horas, entre Moçambique e Passo Fundo, no interior do Rio Grande do Sul, o escritor Mia Couto viu recompensado tamanho esforço: na noite de segunda-feira, ele foi anunciado como o vencedor do Prêmio Zaffari & Bourbon de Literatura, o que lhe rendeu R$ 100 mil, um dos maiores valores pagos em termos nacionais. ''''Fico muito emocionado com tal honraria, pois o Brasil já me deu mais do que eu merecia'''', disse ele, na abertura da 12ª Jornada Nacional de Literatura. ''''Esse prêmio me tornou um devedor e eu é que deveria dar algo para o Brasil.'''' Mia Couto concorreu com o romance O Outro Pé da Sereia (Companhia das Letras) e venceu concorrentes de peso, como José Saramago e Milton Hatoum. A obra traz um retrato poético, alegórico e também crítico da Moçambique contemporânea. A imagem de uma santa católica que encanta e perturba todos os que dela se aproximam é o centro de uma trama dividida em dois momentos históricos, ligados por questões étnicas, religiosas e de destino familiar. A dívida que diz ter com o Brasil se refere não apenas ao sucesso que seus livros conquistam por aqui, como também à herança literária, notadamente marcada por influência brasileira. ''''Devo muito a Drummond, Guimarães Rosa, Clarice Lispector, Manoel de Barros, Adélia Prado e João Cabral de Melo Neto, entre outros, que marcaram minha cultura. A relação que os escritores têm com os leitores na Jornada é outro exemplo.'''' O escritor moçambicano fica até amanhã em Passo Fundo, onde é um dos grandes nomes da feira, que começou na segunda com um belo espetáculo do grupo XPTO sobre a utopia. A Jornada tem como destaque de hoje o debate Arte, Moral e Erotismo, que vai unir André de Leones, Elisa Lucinda, Milton Hatoum e o polonês Miroslaw Bujko. O repórter viajou a convite da organização do festival