Romance de Jorge Amado vai para o palco e é estrelado por Tânia Alves Quase como uma Broadway, São Paulo confirma sua vocação para os musicais. Aqui, produtores investem, cada vez mais, seu muito ou pouco dinheiro em produções do gênero. Tieta do Agreste - O Musical, que estréia amanhã, no Teatro do Shopping Frei Caneca, confirma a tendência. Escrito por Jorge Amado em 1977, o romance narra a saga de Tieta, que retorna ao lar após 26 anos de ausência. Tieta fora expulsa de Sant''''Anna do Agreste pelo pai, que não aceitava suas aventuras amorosas. Na concepção de Christina Trevisan, que adaptou e dirige a peça, o livro já é uma obra musical. ''''Não entendo como ninguém pensou nisso antes. As letras saíram do próprio texto, que tem uma musicalidade na escrita que só não vê quem for bobo.'''' Para musicar as letras e ajustá-las à métrica das canções foi chamado Pedro Paulo Bogossian, que assina a direção musical. Inevitavelmente, a história, que já foi contada na telinha e na telona, será alvo de comparações, mas para Tânia Alves, que protagoniza o musical ao lado de outros 19 atores, além de músicos, isso não é um problema. ''''Não há como evitar comparações, mas são três momentos diferentes. A abordagem da Christina é totalmente diferente e minha interpretação idem. Faço uma Tieta muito mais complexa'''', diz a atriz que sobe ao palco de peruca loira. Serviço Tieta do Agreste - O Musi-cal. 120 min. (com intervalo). 14 anos. Teatro Shopping Frei Caneca (592 lug.). Rua Frei Caneca, 569, 6.º andar, telefone 3472-2229. 6.ª e sáb., 21h30; dom., 19h. R$ 90. Até 23/12