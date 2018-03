Rolling Stones tocam hoje na Rússia Os Rolling Stones se apresentam em São Petersburgo após nove anos sem tocar na Rússia. O quarteto fará um único show hoje, na Praça do Palácio de São Petersburgo, para um público de mais de 40 mil pessoas. A histórica Praça do Palácio - onde explodiu a Revolução Bolchevique, em 1917 - está cercada pelo Palácio de Inverno e pelo Museu Hermitage, um dos centros culturais mais importantes do mundo. Diante da preocupação da direção do Hermitage, os organizadores prometeram que o volume do som durante a performance da banda não passará dos 50 decibéis. Os músicos devem visitar os museus e edifícios históricos hoje e amanhã.