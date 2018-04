Rogelio Riverón ganha Prêmio Julio Cortázar O escritor cubano Rogelio Riverón ganhou o prêmio Iberoamericano de Contos Julio Cortázar 2007 com Los Gatos de Estambul. O texto de Riverón ''''mistura culturas, certos fetiches do erotismo e a sutileza da linguagem, em uma trama dramática e com vigor singular'''', como definiu o júri. O escritor cubano, também poeta e jornalista, receberá o prêmio em 29 de agosto, dia do aniversário de Cortázar, no Centro Cultural Dulce María Loynaz, em Havana. O prêmio foi criado pela escritora, editora e segunda mulher de Cortázar, Ugné Karvelis, com apoio do Instituto Cubano do Livro, Casa das Américas e Fundação Alia.