Rodovalho e Renata Melo em debate Hoje, das 19h30 às 21h30, ocorre o debate A Energia da Dança, com os bailarinos e coreógrafos Henrique Rodovalho, da Quasar Cia. de Dança, de Goiânia, e Renata Melo, no CCBB (Rua Álvares Penteado, 112, Centro, tel. 3113-3651). O bate-papo faz parte do ciclo Arte/Inconsciente, cujo objetivo é promover a reflexão sobre o homem contemporâneo, inter-relacionando as proposições das diversas teorias do inconsciente, como a psicologia analítica e a psicanálise, às várias modalidades do fazer artístico - cinema, teatro, dança, música, etc. O debate terá mediação do colunista do Estado Daniel Piza. A entrada é gratuita.