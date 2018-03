Rock bom pra cachorro Um dos maiores expoentes da nova cena do rock gaúcho, a banda Cachorro Grande toca seus maiores sucessos em show na Virada. ?Que Loucura!? e ?Lunático? não devem faltar no repertório do grupo, que celebra os anos 60. Sábado, 19h. CEU Aricanduva, zona leste. Grátis.