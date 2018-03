Robin Williams será submetido a uma cirurgia O ator Robin Williams deve submeter-se a uma cirurgia cardíaca e cancelará as apresentações de seu espetáculo Weapons of Self-Destruction, em cartaz agora na Flórida. O ator de 57 anos necessita de um substituição da válvula coronária, contou Diane Rosen, representante do ator, em um comunicado. Williams já estava no sul dos Estados Unidos quando cancelou quatro apresentações previstas para esta semana, logo após sentir dificuldade para respirar. Desde setembro, o ator está em turnê com o espetáculo e já passou por 80 cidades do país. O ganhador do Oscar espera retomar as apresentações no fim deste ano.