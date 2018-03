Roberto Carlos na Record?

A Record quer contar com ninguém mais que Roberto Carlos nas chamadas de sua nova atração, Ídolos. A emissora pretende conseguir a autorização do Rei - que é contratado da Globo - para usar um trecho de um depoimento que ele concedeu à emissora na época da comemoração dos 50 anos da rede. Nele, Roberto diz que a Record lhe deu "a chance mais importante de sua carreira". A idéia do canal é usar o depoimento e, na seqüência, colocar o slogan de Ídolos, falando que a Record foi a TV que revelou talentos como Roberto. Missão impossível o Rei e Globo autorizarem isso? A Record faz parecer que não, uma vez que trata Ídolos como se fosse uma novidade na TV brasileira e, pior, esquecendo completamente que o formato não emplacou nas duas edições que foram ao ar no SBT. "Apostamos que a força da programação da Record é o que faltava para o programa emplacar", diz o diretor artístico da rede, Paulo Franco, em coletiva com direito a palhinha do mais novo contratado da casa: o ator/cantor/apresentador e vendedor de cozinhas Rodrigo Faro. Para alegria de uns - veja bem, não de todos os presentes -, Faro entrou no palco do Teatro Rio Branco, onde a imprensa estava reunida, cantando Emoções, de Roberto Carlos. Foi um "presentinho" para os repórteres, salientou o ex-global, contratado pela Record para apresentar Ídolos, fazer novelas, pontas em programas... Vergonha alheia à parte, a Record desembolsou cerca de R$ 20 milhões na produção de Ídolos Brasil, que tem estréia prevista para agosto. As seletivas, que acontecerão em quatro Estados (SP, RS, RJ e BA), começam em abril. Já os jurados do programa, dois homens e uma mulher, ainda não foram escolhidos. Nomes como Rita Lee e Lobão estão cotados.