Roberta Sá leva graça e suingue ao Tom Jazz Os dois shows que Roberta Sá, cheia de graça e suingue, faz hoje e amanhã no Tom Jazz (Av. Angélica, 2.331, tel. 3255-3635) têm como base o ótimo CD Que Belo Estranho Dia pra se Ter Alegria, recém-lançado. Roberta interpreta novas composições de Roque Ferreira, Lula Queiroga, Moreno Veloso e Quito Ribeiro, Edu Krieger, Pedro Luís, Junio Barreto, além de recriar com brilho sambas de Dona Ivone Lara e Délcio Carvalho (Cansei de Esperar Você), Sidney Miller (Alô Fevereiro) e Carvalhinho (o obscuro e divertido Interessa?, que Linda Batista gravou no início dos anos 50). Mas Roberta vai além do samba, no qual vem se revelando especialista, desde que emplacou A Vizinha do Lado (Dorival Caymmi), influência das rodas musicais que freqüenta na Lapa carioca. Segundo a cantora potiguar, radicada no Rio desde criança, os traços mais marcantes do novo trabalho são o bom humor e a leveza. Os compositores com quem tem hoje maior afinidade são o baiano Roque Ferreira (de quem gravou Laranjeira) e o carioca Pedro Luís, que além de marido é parceiro na primeira composição da cantora (Janeiros) e assina outras três faixas do CD. Roberta vai se apresentar hoje e amanhã, a partir das 22 horas, acompanhada de Antônia Adnet (violão), Élcio Cáfaro (bateria), Jovi Joviniano (percussão) e Rodrigo Campelo (direção musical, violão, cavaquinho, programações), que produziu o CD. Os ingressos custam R$ 40.