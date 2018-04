Robby, o robô reinventando Shakespeare Fred M. Wilcox ligou seu nome ao da cachorra Lassie, realizando diversos filmes com a collie que foi estrela em Hollywood, nos anos 40. Em 1956, este realizador habitualmente modesto fez um filme com fama de obra-prima, que o TCM resgata hoje, às 22 horas. O Planeta Proibido é imperdível. Livremente adaptado de A Tempestade, de Shakespeare, passa-se no planeta Altair 4, onde uma civilização dotada de tecnologia avançada, foi inesperada - e rapidamente - destruída. Por quê? A discussão proposta pelo filme é muito interessante. Sendo capazes de materializar pensamentos, os Krells, esse povo superior, foram vítimas de seu subconsciente. O filme é ótimo, mas um personagem destaca-se - Robby, o robô. Nota 10.