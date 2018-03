Rito de passagem, para celebrar a maioridade

Treze, na cultura judaica, é a idade em que os meninos atingem a maioridade religiosa (bar-mitzvah) e podem participar pela primeira vez do ofício na sinagoga. Muitos dos filmes escolhidos para a 13ª edição do Festival de Cinema Judaico de São Paulo, que começa hoje, mostram crianças e adolescentes em ritos de passagem para a vida adulta, um processo que, informa o catálogo do evento, pode ser divertido ou doloroso. Outros filmes abordam a convivência entre árabes e judeus, retratam o bom humor judaico ou colocam na tela o cotidiano israelense. Um filme brasileiro foi escolhido para abrir o festival. Tempos de Paz, de Daniel Filho, adaptado da peça Novas Diretrizes em Tempos de Paz, de Bosco Brasil, já encerrou o Festival de Paulínia. O filme não se liga necessariamente à cultura judaica, mas um dos atores, Dan Stulbach, é judeu, a história remete a experiências vividas por imigrantes poloneses durante a 2ª Guerra e o festival, ao longo de todos estes anos, já se acostumou a discutir a barbárie nazista. Tempos de Paz mostra esse imigrante polonês que quer se estabelecer no Brasil, ainda sob o Estado Novo. É colocado à prova pelo homem que pode colocar no seu passaporte o visto de permanência, mas o personagem interpretado por Tony Ramos não está muito tentado a fazê-lo. Ele coloca Stulbach, que virou seu oponente, à prova. Tempos de Paz vira uma celebração do teatro - e da arte do ator, a representação. Vai ser um bom começo e logo, na variada oferta de ficções e documentários, alguns títulos vão se destacar. Tehilim - O Livro dos Salmos é dos melhores. Leia ao lado a entrevista com o talentoso diretor Raphael Nadjari. Outro diretor, o checo Jiri Chlumsky virá à cidade para apresentar pessoalmente Promessa Rompida. Melhor filme segundo o júri popular do Festival de Cinema Judaico de Los Angeles deste ano, conta a história (real) de Martin Friedmann, jogador de futebol que viu a família ser levada para os campos de concentração da Polônia e, como reação, se uniu aos partisans. A maioria desses filmes já foi testada - e aprovada - em outros festivais. Aritmética Emocional, de Paolo Barzman, passou no Festival Judaico de Boston. Susan Sarandon sobreviveu ao horror do nazismo, casou-se e constituiu família no Canadá, mas agora a chegada de dois visitantes a leva a confrontar um passado que preferiria esquecer. Acne, do uruguaio Federico Veiroj, foi premiado em San Sebastián (e ganhou o Goya de melhor filme estrangeiro em língua espanhola). Conta a história de menino de 13 anos que já fez sexo com prostitutas, mas nunca beijou. A Onda, de Dennis Gansel, repercutiu bem em Sundance. Baseado em fatos ocorridos na Califórnia, nos anos 60, transpõe a história para a Alemanha atual, como uma advertência sobre a tentação do nazismo. Em Duas Senhoras, de Philippe Faucon, que também passou em Boston, uma jovem enfermeira árabe, cansada de ser discriminada por sua ascendência, vai dar atenção a uma judia rica (e idosa). E em Estranhos, de Erez Tadmor e Guy Nattiv - Sundance, Festival de Boston, Mostra de São Paulo - um israelense e uma palestina iniciam uma relação intensa - que o filme, realizado sem roteiro, esmiúça graças à improvisação, inclusive na cama, dos atores Liron Levo e Lubna Azabal. Será interessante acompanhar Trabalho de Árabe, de Ron Ninio, primeira série israelense a retratar uma família árabe. Na rigorosa seleção de documentários, Raphael Nadjari, de Tehilim, conta uma história do cinema israelense. Novos Lares, de Radamés Vieira, investiga a comunidade judaica de Nilópolis, na Baixada Fluminense, e Ser Judeu na França, de Yves Jeuland, retraça, desde o Caso Dreyfuss, a história do antissemitismo no país. Serviço 13º Festival de Cinema Judaico Cinemark Pátio Higienópolis. Avenida Higienópolis, 618, 3823-2875. R$ 8. Cinesesc. R. Augusta, 2.075, 3087-0500. R$ 8. A Hebraica. R. Hungria, 1.000, 3818-8888. Grátis (Teatro Anne Frank); R$ 8 (Teatro Arthur Rubinstein). Teatro Eva Herz - Livraria Cultura. Avenida Paulista, 2.073, 3170-4033. Grátis