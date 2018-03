Riscos mais comuns são as ameaças de maior peso Risco - A Ciência e a Política do Medo Dan Gardner Odisséia, 384 págs., R$ 39,90 Apesar de analistas divulgarem números segundo os quais a humanidade nunca foi tão saudável e segura quanto atualmente, o noticiário tornou-se um desfile de desmentidos a essa tese, dizendo que a violência natural e social está destruindo a vida humana. Neste livro, traduzido por Léa Viveiros de Castro e Eduardo Süssekind, Dan Gardner explica como as pessoas percebem o risco. Depois de afirmar que o cérebro trabalha com duas respostas simultâneas, a intuitiva e a racional, o autor mostra que as maiores ameaças são, na verdade, riscos comuns aos quais se presta pouca atenção. Segundo The Economist, este trabalho "excelente" serve de contraponto à paranoia do mundo contemporâneo.