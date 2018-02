Rir e refletir A atriz Denise Fraga retorna ao palco do Teatro Renaissance com o seu espetáculo A Alma Boa de Setsuan, com a direção de Marco Antonio Braz. Na história, do texto de Bertold Brecht, deuses chineses descem à Terra à procura de uma alma bondosa. Serviço A Alma Boa de Setsuan. 110 min. 12 anos. Teatro Renaissance (462 lug.). Al. Santos, 2.233, 3188-4147. 6.ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 19h. R$ 60/R$ 80. Até 1.º/3