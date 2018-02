Data estelar: Sol e Urano em quadratura; a Lua minguará vazia em Escorpião a partir das 8h18, horário de verão de Brasília. Enquanto isso, aqui na nave Terra riquezas insuspeitadas jorram, mas nossa humanidade ainda não está preparada devidamente para aproveitá-las, dado que o assunto nunca foi falta de recursos, mas sabedoria para distribuí-las. Por isso, a aparente boa notícia que é a abundância de recursos poderá, em pouco tempo, se transformar em péssima, dado que, sem um mecanismo adequado de percepção, nem sabedoria para administrar as riquezas, nossa humanidade criará problemas ainda maiores dos que supostamente solucionaria com as riquezas materiais. Além do que, não são as riquezas materiais as mais importantes e valiosas que se encontram à disposição, sendo por isso urgente que nossa humanidade refine sua percepção da realidade, ou tudo passará em brancas nuvens. ÁRIES 21-3 a 20-4 Faz bastante tempo que as coisas não acontecem de acordo com sua natureza, de forma vibrante, leve e divertida. Contudo, isto não significa que esse tipo de ritmo tenha se perdido para sempre. Você dará a volta por cima. TOURO 21-4 a 20-5 Situações complicadas não podem ser resolvidas com atitudes simples. Seria ideal que tudo acontecesse assim, mas na hora de fazer algo concreto para superar a situação, a alma se embanana toda e aumenta a complicação. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Muito provavelmente, todos os desentendimentos se devem a alguns detalhes que umas pessoas dão importância enquanto que as outras acham completamente irrelevantes. No âmago da questão, tudo está bem, o problema está nos detalhes. CÂNCER 21-6 a 21-7 Os acontecimentos desafiam sua paciência, que não parece estar num dos melhores momentos. Porém, é aí mesmo que deve entrar a força de vontade, impondo a paciência a despeito dos absurdos que acontecem e que a desafiam. LEÃO 22-7 a 22-8 Forçar as coisas só para que não pareça que você experimenta limitações seria uma atitude tola de sua parte. Melhor você se conter, se desinteressando da opinião alheia. Melhor você tomar atitudes sábias, só estas serão verdadeiramente benéficas. VIRGEM 23-8 a 22-9 Cada vacilo seu que resulte em desviar-se do caminho da retidão receberá uma correção imediata da parte do misterioso destino, que anda protegendo você de forma excepcional. Esta proteção pode parece punição, mas na verdade é compaixão. LIBRA 23-9 a 22-10 Sendo impossível dizer a verdade, pelo menos não vai você a se embrenhar em mentiras que só complicariam sua vida no futuro. Às vezes, como agora, pode ser mesmo impossível colocar a verdade em jogo, e neste momento o silêncio seria a melhor opção. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Este é o momento de decidir livremente o tipo de atitude que sua alma tomará perante as limitações circunstanciais. Você pode seguir o rumo apontado por estas, e se diminuir, mas também pode agir a despeito destas, de forma nobre e digna. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Para conquistar grandes coisas é preciso arriscar. Porém, assumir riscos não é garantia de acontecerem grandes coisas, não é mesmo? Talvez seja necessário, agora, agir com prudência, visando resultados a longo prazo, e não imediatos. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Ainda não seria conveniente nem sábio colocar a verdade em cima da mesa, permitindo que esta determine o rumo dos relacionamentos. Porém, é de fundamental importância que você reconheça claramente a distinção entre a verdade e a mentira. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Mentir é algo normal na cultura das pessoas modernas, porém, assim andam as coisas! A pior faceta dessa normalidade é quando as pessoas tentam se convencer das mentiras que dizem e, por isso, começam a mentir a si mesmas. PEIXES 20-2 a 20-3 Será melhor permitir que a nave continue em frente, a despeito de você perceber que o rumo não é dos melhores. No momento, será melhor andar do que deter tudo para que se instale um conflito, cujos resultados não seriam amplamente benéficos.