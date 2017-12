Rio vê antes o evento de Jodorowski Começa hoje no Centro Cultural Banco do Brasil, do Rio, a retrospectiva de Alejandro Jodorowski, que deve desembarcar na próxima segunda-feira em São Paulo, onde também é esperado o cineasta de origem chilena, que fez carreira como autor de comics, dramaturgo e escritor no México e na França, onde reside. Jodorowski vem mostrar seus filmes - clássicos como Fando y Liz, A Montanha Sagrada e Santa Sangre - e também falar sobre o poder terapêutico da psicomagia, da qual é arauto, e ainda ler cartas de tarô. O evento inclui fotos e gravuras da parceria do artista com gênios como Moebius e Fernando Arrabal.