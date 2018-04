Rio inicia sua caçada a Moby Dick

Terminada a temporada de Hamlet, o diretor Aderbal Freire-Filho viu-se em meio a um impasse. "Depois de encenar a melhor peça do mundo, não era fácil definir a seguinte", comenta ele, que enfrentava ainda a tentação de se aventurar mais na dramaturgia, experiência que pretende consolidar em sua carreira. A solução foi lançar-se em um tremendo desafio: adaptar para o palco uma das maiores obras literárias do mundo, o caudaloso Moby Dick, do americano Herman Melville. O resultado poderá ser conferido pelo público a partir de hoje, no Teatro Poeira, no Rio. Foi um trabalho de fôlego e persistência intelectual. Grosso modo, Moby Dick conta a história do capitão Ahab, que persegue obsessivamente um enorme cachalote que lhe arrancou uma das pernas. O texto de Melville, no entanto, publicado em 1851, é considerado um dos dez maiores romances da literatura mundial graças a uma linguagem variada e poética que trata de questões políticas, religiosas, étnicas e comportamentais. Embora o fio condutor seja uma aventura, a trama é recheada de questões psicológicas, especialmente com a luta antagônica entre as forças do Bem e do Mal. "Como ainda estava contaminado pelo espírito de Hamlet, a dimensão épica e o espírito shakespeariano de Moby Dick me seduziram", conta Aderbal. "Eu também estava em busca de um romance dramático, depois de ter trabalhado com três livros mais leves (A Mulher Carioca aos 22 Anos, de João de Minas; O Que Diz Moleiro, de Dinis Machado; e O Púcaro Búlgaro, de Campos de Carvalho)." De fato, o capitão Ahab, em sua persistência, revela-se um homem cujas maiores qualidades e defeitos são projetados no enorme animal, tornando sua perseguição pelos mares em uma escavação do próprio íntimo. "Tornou-se fascinante descobrir os sentidos que se escondiam atrás da baleia", conta o diretor que, no trabalho de adaptação, transformou a trama em um jogo de duplos, entre Ahab e o cachalote branco. A versão para o palco, aliás, surgiu com a prática, durante os ensaios com os atores Chico Diaz (Ahab), Isio Ghelman (Starbuck), Orã Figueiredo (Stubb) e André Mattos (Flask). "Eu só sabia qual deveria ser a primeira cena, que já é a viagem de Ahab", lembra Aderbal. "Com isso, eliminei diversos capítulos descritivos." A abrangência da obra-prima, no entanto, foi bem utilizada pelo diretor/adaptador, como o Estado pôde conferir, em um ensaio geral realizado na noite de quarta, no Teatro Poeira (R. São João Batista, 104). Aderbal soube valorizar trechos de difícil transposição para o palco, como a detalhada descrição feita por Melville sobre os diversos tipos de cetáceos. Para isso, criou uma divertida cena em que reúne velhos especialistas dispostos a apresentar as diferenças entre as espécies até chegar justamente a Moby Dick, um tipo raro por sua valentia e inteligência. Ciente de que a descoberta de novos rumos para o palco está nas mãos dos dramaturgos, Aderbal aproveitou também a breve citação sobre as encostas brasileiras que aparece no livro para criar uma divertida cena envolvendo algumas obras estrangeiras que trazem menções nacionais (como O País do Futuro, de Stefan Zweig) e até pequenas joias como História do Brasil pelo Método Confuso, sátira implacável escrita por Mendes Fradique no início do século passado. Ao acomodar em duras horas a essência de um livro com mais de 600 páginas, Aderbal concentrou-se em equalizar aventura e reflexão. Assim, construiu cenas de rara beleza que utilizam livros na reprodução das ações do homens em alto-mar, à caça de baleias e sempre de olho em Moby Dick. Ao mesmo tempo, tornou Ahab, na especial interpretação de Chico Diaz, no capitão que, ao buscar vingança, descobre a existência de um monstro dentro de si mesmo. De resto, algo que existe em toda a humanidade. O repórter viajou a convite da produção