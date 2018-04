Rio, Eu Te Amo busca seus diretores

Emmanuel Benbihy poderia ser apenas mais um estrangeiro que se enamorou do Rio. Mas o produtor francês resolveu realizar o terceiro filme da série Cities of Love, Rio, Eu Te Amo, antes mesmo de vir à cidade e constatar a sua propalada vocação cinematográfica. "Eu já era vítima do charme do Rio mesmo sem conhecê-lo...", declarou ele no dia 29, quando conversou com o Estado entre as palmeiras imperiais do Jardim Botânico. O longa, que sucederá Paris, Je T?Aime e New York, I Love You, deve começar a ser filmado na outono de 2010, e chegar às telas do mundo todo em 2011. Como New York, que estreia em outubro, Rio será uma costura de retalhos de histórias de amor ambientadas em terras cariocas. Diferentemente de Paris (lançado em 2006 em Cannes), em que os curtas não tinham ligação entre si. Para tal, ele e os produtores associados ainda precisam encontrar um bom "diretor de transições", como chamam, que irá alinhavar tudo. Os nomes dos diretores dos curtas (com duração de seis minutos, provavelmente) ainda não foram fechados. A intenção é que sejam até três brasileiros, três americanos e quatro de outros países. "Temos uma lista com 40 nomes que formam nosso dream list. Não é algo que lhes é oferecido sempre, é uma oportunidade única", conta Benbihy. "Ficaríamos muito honrados de ter Walter Salles e Fernando Meirelles", continua o produtor Joshua Skurla, norte-americano com jeitão carioca que passa metade de seu ano no Rio. Salles (cujo trabalho Benbihy conheceu através do documentário Socorro Nobre, de 1995) era um dos diretores de Paris, que tinha ainda os irmãos Coen, Alexander Payne, Gus Van Sant e Tom Tykwer, entre outros. No elenco, Fanny Ardant, Ludvine Sagnier, Gerard Depardieu, Natalie Portman, Nick Nolte, Elijah Wood, Maggie Gyllenhaal... O amor estava por toda capital francesa, fosse na saga da imigrante que deixava seu filho no subúrbio para cuidar da criança rica no 16ème, na vida do casal que assina os papéis do divórcio no Quartier Latin ou na da mocinha que procura o túmulo de Oscar Wilde no cemitério Père Lachaise. No Rio, praias, floresta e favelas deverão virar cenário. Os diretores e roteiristas estrangeiros terão algum tempo para se ambientar e se inspirar. Com sua charmosa câmera Super 8 sempre nas mãos, Benhiby está há três semanas no Rio, com a mulher, a atriz Emilie Ohana, e a filhinha, Lena, bebê de colo. Tem visitado não só os pontos turísticos tradicionais da zona sul e do centro e galerias de arte, mas também as sedes dos grupos AfroReggae, na favela de Vigário Geral, e Nós do Morro, no Vidigal - morro cuja vista para o mar elegeu a sua preferida. Emilie, que estava no elenco de Paris, também se apaixonou pelo Rio e diz que adoraria estar no filme. "Se o Rio me quiser, eu gostaria muito!", disse, em português (sua mãe mora entre Portugal e a Bahia, daí a relativa familiaridade com o idioma). "Gosto do jeito carioca de viver, de como vocês sabem aproveitar o momento e da mistura que vejo na praia, onde todo mundo toma água de coco junto." Benbihy gostou da diversidade que encontrou: "É uma cidade muito atraente, com muitos aspectos diferentes, o que faz essa jornada ser muito rica. Estou amando tudo que estou conhecendo." Suas peripécias, inclusive a entrevista ao Estado, são filmadas, de modo a integrar uma espécie de making of da produção do filme. Benbihy e Skurla (do Primum Entertainment Group) têm vários parceiros brasileiros: a Riofilme, a BossaNovaFilms, a Limite Produções, a Oz e a Villa Filmes. Os produtores daqui vão indicar os diretores e roteiristas e aprovar as sinopses, com colaboração de Benbihy, explicou Denise Gomes, sócia da BossaNovaFilms. "Para a história do audiovisual brasileiro este projeto é importante. Temos de ser ágeis. Seria muito bom lançar o Rio, Eu Te Amo, na sequência de New York, I Love You". A próxima cidade da série será Xangai.