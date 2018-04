Rio divulga lista dos brasileiros em competição

O Festival do Rio anunciou os filmes de sua Première Brasil 2007. O evento, que começa no dia 20, já dá indícios de que vai exibir uma bela e representativa amostra do novíssimo cinema nacional. Além da seleção competitiva de longas e documentários, os brasileiros também participam das mostras Retratos e Hors Concours. Este ano, o Rio ganha ainda a mostra Novos Rumos, integrada por jovens diretores que estréiam seus longas na Première Brasil. Confira as listas hors-concours, novos rumos e retratos no site Da seleção competitiva, vários títulos já fizeram carreira nos festivais internacionais. Só para citar alguns, há Mutum, estréia de Sandra Kogut que teve acolhida calorosa no encerramento da Quinzena dos Realizadores de Cannes. Também em Cannes esteve A Via-Láctea, de Lina Chamie, que abriu a Semana da Crítica no festival. Da lista de Berlim, surgem A Casa de Alice, de Chico Teixeira, Deserto Feliz, de Paulo Caldas (que acaba de ser premiado em Gramado). Na turma dos que fazem sua première mundial estão Estômago, de Marcos Jorge (que está sendo finalizado na Itália), e o musical Maré, Nossa História de Amor, de Lucia Murat. Cinéfilos de plantão sentiram falta do mais que aguardado Tropa de Elite, de José Padilha. Outras ausências sentidas são Chega de Saudade, de Laís Bodanzky, e Meu Nome não É Johnny, de Mauro Lima. Entre os documentários, são imperdíveis o ótimo Juízo, de Maria Ramos, que acabou de fazer sua première mundial em Locarno, na Suíça, e Andarilho, de Cao Guimarães, que faz estréia mundial na seção competitiva Horizonte de Veneza antes de aportar no Rio. LONGAS DE FICÇÃO *CASA DE ALICE, de Chico Teixeira *DESERTO FELIZ, de Paulo Caldas *ESTÔMAGO, de Marcos Jorge *MARÉ, NOSSA HISTÓRIA DE AMOR, de Lucia Murat *MUTUM, de Sandra Kogut *ONDE ANDARÁ DULCE VEIGA?, de Guilherme de Almeida Prado *SEM CONTROLE, Cris d''''Amato *O SIGNO DA CIDADE, de Carlos Alberto Riccelli *A VIA-LÁCTEA, de Lina Chamie LONGAS DOCUMENTÁRIOS *ANDARILHO, de Cao Guimarães *CONDOR, de Roberto Mader *DIÁRIO DE SINTRA, de Paula Gaitán *ESTRATÉGIA XAVANTE, de Belisario Franca *MEMÓRIA PARA USO DIÁRIO, de Beth Formaggini *O ENGENHO DE ZÉ LINS, de Vladimir Carvalho *PANAIR DO BRASIL, de Marco Altberg *PINDORAMA - A VERDADEIRA HISTÓRIA DOS 7 ANÕES, de Roberto Berliner, Lula Queiroga e Leo Crivelare *PQD, de Guilherme Coelho *RITA CADILLAC, A LADY DO POVO, de Toni Venturi