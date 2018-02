Ringue da notícia

Às vésperas da chegada de um novo canal de notícias brasileiro, é de se perguntar como o primeiro canal do gênero no País vem reagindo ao fato. A reportagem do Estado procurou então a GloboNews, via Central Globo de Comunicação (CGCom), para medir os ânimos do jornalismo da Globo com a Record News, que entra no ar na próxima quinta-feira, dia 27. Embora não tenha ainda entrada certa na Net, a Record News contará com sinal aberto via UHF. Segue na íntegra a nossa conversa pelo telefone, com respostas quase telegráficas atribuídas à mesma CGCom: A estréia da Record News ameaça a audiência da GloboNews? Não, são dois públicos distintos. Existe público para Band News, GloboNews e Record News? A gente acredita que sim. A GloboNews tem algum projeto de mudar algo na programação ou na estrutura física da emissora? Não. A GloboNews sente que a Record News pode se inspirar na programação da Globo? Não comentamos os procedimentos de outras emissoras.