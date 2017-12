Ringo Starr homenageia o guru Maharishi O ex-Beatle Ringo Starr homenageou o guru indiano Maharishi Yogi, que morreu na terça-feira, na Holanda, de causas naturais. Estima-se que tinha 91 anos. Em comunicado divulgado ontem, Starr disse que sempre se surpreendeu com o guru que introduziu o movimento da Meditação Transcendental no Ocidente em 1959. ''''Foi um dos homens mais sábios que conheci. Sempre me impressionou sua alegria e acho que ele sabe para onde vai'''', disse o ex-baterista dos Beatles. Maharishi, que foi psiquiatra antes de ser guru, ficou famoso por sua ligação com o quarteto de Liverpool, que o visitou na Índia, entre 1967/8, para estudar meditação.