Rindo das diferenças

Um dos esquetes de maior sucesso do Fantástico no ano passado, Sexo Oposto, ganhou continuação. A dupla Fernanda Torres e Evandro Mesquita volta ao programa amanhã, no quadro de humor Bicho Homem. Sai a discussão das diferenças entre homens e mulheres, e entra um comparativo do comportamento humano com o reino animal. Criação de Jorge Furtado e Guel Arraes, o quadro terá seis episódios. A edição de estreia fala sobre o medo. "Cada programa falará de uma emoção diferente, comparando os homens com os bichos", conta Jorge Furtado. "O formato continua o mesmo. Os atores usam caracterizações bizarras e falam o texto olhando para a câmera, como um jornalístico. Também contamos com efeitos especiais." Em um dos episódios, a dupla dramatizará o acasalamento das abelhas. "A Fernanda faz a abelha rainha, que tem de escolher um macho para acasalar, mas depois, vai matá-lo", conta Furtado. "A cara do Evandro é demais. Ele fica feliz em ser o escolhido, mas não quer morrer, né?" Na Globo, a ideia é dar continuidade ao quadro da dupla, com mais episódios no segundo semestre.