Richardson filma generais imbecis e heróis inúteis

Existe a versão gloriosa de Michael Curtiz, com Errol Flynn, de 1936, na qual a carga da brigada ligeira ganha o acréscimo do poema de Lord Tennyson, que corre na tela sobre a imagem. O poema evoca os ?nobres 600? que morreram na batalha de Balaclava e se baseia todo na interrogação do poeta - quando jamais poderá extinguir-se sua glória? Exatamente 32 anos depois, o mundo era outro, quando Tony Richardson, se não refez o filme antigo, contou a mesma história. A Carga da Brigada Ligeira, a versão de 1968, deve mais ao clássico Glória Feita de Sangue, de Stanley Kubrick, do fim dos anos 50, do que ao épico de Curtiz. Como na obra-prima kubrickiana, a imbecilidade dos generais leva ao sacrifício no campo de batalha e os gloriosos 600 são incinerados no altar da pátria. É inútil insistir na excelência de Kubrick sobre Richardson. O interessante é destacar que o DVD de A Carga da Brigada Ligeira oferece uma boa oportunidade para se falar do ex-marido de Vanessa Redgrave, morto em 1991. Tony Richardson foi um dos deflagradores do free cinema, o movimento de renovação do cinema inglês por volta de 1960. Sua carreira é irregular, mas ele deixou o legado de filmes importantes como As Aventuras de Tom Jones, O Ente Querido e A Carga. A Guerra do Vietnã se intensificava quando Richardson retomou o episódio da batalha de Balaclava, em que os ingleses se uniram aos franceses para impedir que os russos massacrassem os turcos no Bósforo e o resultado foi uma carnificina. Para Richardson, a carga desastrosa é conseqüência do pior da era vitoriana. O uso de animação e o elenco - Trevor Howard, John Gielgud, David Hemmings - contribuem para a aura do filme. Serviço A Carga da Brigada Ligeira Inglaterra, 1968, cor, 130 min. Dir.: Tony Richardson Fox. R$ 39,90