Richard Serra, o escultor de espaços

Em meados dos anos 60, quando se aperfeiçoava como pintor na Europa, Richard Serra ficou fascinado diante de As Meninas, de Velázquez, pela maneira que o artista relacionou o espectador e os personagens retratados por ele em 1656. Serra também queria envolver o observador diretamente no seu trabalho e, achando que não poderia fazer isso em duas dimensões, decidiu abandonar a pintura e tornar-se escultor. Com sua obra abstrata, ele não só provocou uma nova forma de interação com a escultura como ampliou as proporções e a definição dessa arte. Reconhecido por suas peças de metal gigantescas, Serra é homenageado pelo Museum of Modern Art (MoMA) de Nova York com uma retrospectiva sobre seus 40 anos de carreira. Apesar de reunir apenas 27 trabalhos, Richard Serra Sculpture: Forty Years levou o próprio museu a passar por uma transformação tão superlativa quanto as criações de Serra, envolvendo abertura de paredes, estruturas e maquinário pesado. Já na renovação do prédio, concluída em 2004, uma galeria sem colunas, com 1.858 metros de área, quase 7 de altura e piso reforçado foi criada especificamente para exibir obras do escultor. A galeria, no segundo andar, é um dos três espaços onde a exposição está instalada e abriga três peças colossais de aço criadas no ano passado que são vistas em público pela primeira vez. Juntas, elas pesam cerca de 550 toneladas e apontam o rumo que Serra está tomando em sua arte. A retrospectiva se desdobra para a galeria especial de arte moderna, no sexto andar, com 22 peças realizadas entre 1966 e 1986, e avança para o jardim do museu, onde duas obras exemplificam o trabalho dele nos anos 90. A retrospectiva fica em exposição no MoMA até 10 de setembro, mas também pode ser vista no site do museu (moma.org). Ali, com exceção das obras que pertencem ao acervo do museu, as fotografias são em preto-e-branco por exigência do próprio escultor que, preocupado com a possibilidade de elas não reproduzirem as cores do material com que trabalha, preferiu eliminá-las. Vídeos mostram a instalação das obras e, no audioguia da exposição, é Serra quem explica o processo de criação das peças e orienta na exploração delas. FORMA PURA Antes de se definir como artista plástico, Serra já tinha ligações com a massa, o peso e o volume dos metais com que se tornaria um dos escultores mais importantes da segunda metade do século 20. Ele nasceu em São Francisco, na Califórnia, em 1939, onde cresceu vendo o pai, um imigrante espanhol, trabalhando em estaleiros. Para pagar o curso de Literatura Inglesa na Universidade da Califórnia, no qual se graduou em 1961, ele calejou as mãos como operário em aciarias. Desenhista nato, seguiu a sugestão de um professor de que poderia se dar melhor na arte que na literatura, enfrentou a escola de novo e foi para Yale, onde se graduou e fez mestrado em belas-artes. Serra emergiu no circuito artístico nova-iorquino seguindo influências de minimalistas como Carl Andre e Donald Judd, usando material retirado do lixo e industrial, concentrado-se no processo e enfatizando as propriedades físicas daquilo com que trabalhava. Uma de suas experimentações na época era atirar chumbo e aço derretido nas paredes de seu estúdio. Belts, de 1966-67, feita de tiras de borracha e um tubo de néon, lembra aquele processo que, por sua vez, remete à pintura ''''espirrada'''' de Jackson Pollock, outro artista que o inspirou na fase inicial. Chunk, de 1967, é um pedaço retangular e sólido de borracha vulcanizada achado no lixo que ele aplainou novamente para mostrar o interior. Em Doors, do mesmo ano, ele remodelou portas também tiradas do lixo usando borracha e fibra de vidro. Para ele, aquelas primeiras esculturas informais conservavam muito da tradição da pintura e dos ready-mades de Marcel Duchamp. Serra estava mais interessado na reinvenção da forma pura. Para chegar a isso, escreveu uma lista com 74 verbos no infinitivo, como enrolar, torcer, dobrar, e termos como de natureza, de tensão, de inércia, de contexto. A lista é a geradora da prática artística que ele desenvolveu. Em To Lift, de 1967, por exemplo, ele levantou um retângulo de borracha vulcanizada pelo centro de uma das bordas. Ao seguir a ação descrita pelos verbos, explica Serra, não há envolvimento com a psicologia do que se está fazendo, nem com o que aquilo vai parecer. ''''Basicamente, isso permite trabalhar com o material em relação ao movimento do corpo, ao fazer, que anula qualquer noção de metáfora, de representação.'''' AÇO E CURVAS Em 1969, seu trabalho tomou nova direção com as ''''props'''', série de peças que seguem o princípio de um castelo de cartas de baralho. Placas de chumbo são mantidas na vertical pela força do próprio peso quando encostadas umas nas outras ou apenas pela força de uma trave sobre uma ou várias delas. Por meio das leis da física, da tensão e do equilíbrio, ele começou a focalizar a natureza arquitetônica na origem da escultura. A partir de 1970, o aço, material associado à arquitetura e engenharia, passou a predominar na obra dele. Ao mesmo tempo, sua principal preocupação era a articulação do espaço, que sempre considerou como um material. Ao escorar por acaso duas chapas de chumbo pela borda na junção de duas paredes e ver que as placas ficaram em pé, ele percebeu a possibilidade de reproduzir aquela situação em escala maior e dividir uma sala. Assim surgiu Circuit II, de 1972, composta por quatro placas de aço laminado com 3 metros de altura e 6 de comprimento que saem de cada canto de uma sala. Intersection II (1992-93) e Torqued Ellipse IV (1999), feitas de aço resistente à corrosão e expostas no jardim do MoMA, foram desenvolvidas a partir das explorações dele sobre espaço iniciadas há mais de 20 anos. Na primeira, quatro placas cônicas idênticas formam um espaço elíptico no centro e duas passagens laterais. A outra, um cone inclinado formado por duas placas de aço com uma fenda diagonal como abertura, faz parte de uma série em que ele torce e inclina as placas até obter uma elipse na base e outra, desalinhada, no topo. A elasticidade e leveza das esculturas curvadas de Serra são obtidas graças a técnicas empregadas na fabricação de jatos e navios. O modelo da peça é digitalizado em três dimensões e analisado pelo programa de computador Catia (sigla em inglês de computer aided three-dimensional interactive application). É o mesmo usado pelo arquiteto Frank Gehry para solucionar a engenharia de edificações como a do Museu Guggenheim de Bilbao e foi desenvolvido originalmente para a indústria aeroespacial francesa. A feitura das peças fica a cargo de empresas especializadas em indústria naval. Com elas, dando forma ao espaço, Serra tem cada vez mais aproximado a escultura da arquitetura. Band, Sequence e Torqued Torus Inversion, no segundo andar do MoMA, eliminam a idéia de estarem confinadas entre quatro paredes assim que se começa a percorrê-las. A primeira serpenteia por quase 22 metros formando quatro cavidades diferentes e de paredes inclinadas. Torqued Torus Inversion é uma forma que se curva horizontalmente e também para cima; Sequence, em sua aparente simplicidade de duas espirais conectadas, tem côncavos e convexos que criam ambientes onde é muito fácil se desorientar. As proporções das esculturas de Serra chegam a amedrontar quando se vê que não há nada para sustentá-las além do que, para leigos em física, é um equilíbrio incompreensível. A retrospectiva no MoMA dá chance de se ter experiências semelhantes às que ele proporciona com peças colossais que criou para locais específicos e abertos como o Porto de Kaipara, na Nova Zelândia, o câmpus da Universidade da Califórnia, em São Francisco, ou para a maior galeria do Museu Guggenheim de Bilbao. Em todas, o objetivo de Serra, o escultor de espaços, é enfatizar o processo de criação, as características do material e, sobretudo, relacionar espectador e obra. Como Velázquez em As Meninas.