Richard Lester viaja à Roma antiga com o palhaço que não ri No fim de semana, a TV paga exibiu a cinebiografia de Buster Keaton, realizada pelo escritor (e diretor) Sidney Sheldon com Donald O?Connor, O Palhaço Que não Ri. Hoje, você pode ver o próprio cômico que ficou famoso como o homem que nunca ria. Buster Keaton teve um de seus últimos papéis (o último?) em Um Escravo das Arábias em Roma. O filme de Richard Lester passa às 17h50 no TCM. A Funny Thing Happened on the Way to the Forum, uma coisa engraçada ocorreu a caminho do fórum. Em 1966, Lester já havia concluído as duas comédias com os Beatles que o tornaram famoso - Os Reis do Ié, Ié, Ié e Socorro!. Era um período de muitos épicos bíblicos e sobre o império romano. Baseado num êxito da Broadway, o diretor ?desconstruiu? dois gêneros, o épico e o musical, contando a história desse escravo que tenta adquirir a liberdade e ?alforriar? o marido de sua dona dominadora. Fracasso na época, o Escravo hoje possui atrativos especiais. Zero Mostel lidera o elenco, mas o destaque é Buster Keaton, que atravessa o filme numa participação solitária e bizarra. Ele tanto pode parecer engraçadíssimo como triste, como os grandes palhaços. A trilha é de Stephen Sondheim e o número Lovely é genial.