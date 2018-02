A Band resolveu investir para valer no segmento country. Já prepara para 2008 uma nova versão do reality show Country Star, que desta vez quer revelar um cantor country. O quadro, que estreou este ano no Terra Nativa, só que na versão feminina, pode até virar um programa independente. Vale citar que a audiência do Terra Nativa é uma das mais altas da emissora: 5 pontos de média. Sem contar o retorno de anunciantes do programa, que também é bom. Aproveitando o filão a rede já anuncia que vai transmitir a Festa de Peão de Barretos, no segundo semestre de 2008. E para já entrar no clima, trocou seu tradicional réveillon em Salvador por uma versão country. Sim, a virada será marcada na emissora por um especial de três horas batizado de Réveillon Sertanejo. Comandado pelos mesmos apresentadores do Terra Nativa, Guilherme e Santiago, o programa reunirá ao todo 32 artistas, apostando em um encontro de gerações da música sertaneja. Mas quem espera rever os globais Amigos cantando juntos pode esquecer. Zezé Di Camargo e Luciano e Leonardo ficaram de fora da festa.