Reunidos em livro textos de Lina Bo Bardi No auditório do Masp (Av. Paulista, 1.758, tel. 3251-5644) será lançado hoje, às 19h30, o livro Lina por Escrito (Cosac Naify, 208 págs., R$ 59 ), com debate e exposição de publicações e fotos da arquiteta. O evento terá participação da organizadora do livro e professora de História da Arquitetura, Silvana Rubino, do arquiteto Marcelo Carvalho Ferraz, colaborador de Lina Bo Bardi de 1977 a 1992, e do arquiteto e professor Guilherme Wisnik. O livro, 13º título da Coleção Face Norte, que publica textos de referência na área de arquitetura, traz 33 artigos de Lina Bo Bardi apresentados originalmente em revistas italianas e periódicos brasileiros.