Retratos de 8 cantoras de ópera no topo do sucesso O artista italiano Francesco Clemente reuniu neste volume oito retratos de estrelas da ópera, que tiveram destaque no Metropolitan Opera, na temporada 2008- 2009: Diana Damrau, Natalie Dessay, Renée Fleming, Angela Gheorghiu, Susan Graham, Karita Mattila, Anna Netrebko e Deborah Voigt. Feitas durante quatro meses, as imagens mostram as cantoras líricas caracterizadas nos papéis que iriam representar. Clemente diz que não pinta os retratos a partir de fotos, pois, acredita, elas não fornecem informações suficientes sobre os sentimentos das pessoas. Ele se notabilizou por suas colaborações com, entre outros, Jean-Michel Basquiat, Andy Warhol, Allen Ginsberg e Robert Creeley.