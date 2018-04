Retrato íntimo de um ''estrangeiro'' chamado Caetano

"O rei está nu", canta Caetano Veloso na canção Estrangeiro. Metaforicamente, o que faz o documentário Coração Vagabundo, de Fernando Andrade, que estreia hoje em circuito comercial, é desnudar Caetano. Até no sentido literal, mostrando de relance, pela fresta da porta, o cantor sem roupa no banheiro. Ao mesmo tempo em que promove uma volta do baiano ao berço de Santo Amaro da Purificação, falando de velhice e de morte, o Caetano que está em evidência é o "estrangeiro", é sua relação com o mundo. "Você sente a carga de humilhação por ser do Terceiro Mundo, você ser racialmente suspeito, de falar uma língua cuja literatura é pouco conhecida", diz para a câmera amigável de Andrade. O diretor não quis filmar uma biografia do artista, como comentou em entrevista coletiva na semana passada, em que Caetano defendeu Andrade contra quem achou seu filme "superficial". Caetano achou, sim, "despretensioso". Como o documentário, já exibido em mostras desde o início de 2008, demorou a chegar ao grande público, o que se vê é um Caetano que não corresponde, pessoal e profissionalmente, ao de hoje, "com a cabeça aberta até velho", sempre mutante - o que não é nenhum demérito. Só é diferente - também por tornar o espectador mais íntimo do cantor, que passava por uma fase difícil emocionalmente, em parte pelo fim do casamento com Paula Lavigne. "Estou triste da minha vida pessoal, íntima, isso não se fala", diz no filme. O tema Estrangeiro, seja a música ou a situação no planeta, é a chave do filme, que inicialmente tinha por título Errante Navegante. Foi realizado durante a turnê pelo Hemisfério Norte do álbum A Foreign Sound, em que Caetano gravou só canções norte-americanas, em grande parte standards. Ele sabia que gravar esse CD "incluía uma série de obstáculos intransponíveis". "A não ser que mudasse de atitude só por isso, mas também não queria fazer isso", comenta. Ele diz que quase não gravou o disco, mas acabou fazendo porque tem "a impressão" que pode "fazer qualquer coisa". Caetano é paparicado por seus fãs estrangeiros: o espanhol Pedro Almodóvar ("Caetano me arrepia"), o americano David Byrne e até um monge budista, que se diz fã da canção Coração Vagabundo. O mestre do cinema italiano Michelangelo Antonioni aparece assistindo na tela do computador a comentários de Caetano, grande admirador de sua obra. Ao mesmo tempo em que procura desmistificar-se, ele o faz com o senso comum de que a música brasileira "é a maior do mundo", como defendeu Hermeto Pascoal, que chamou Caetano de "musiquinho" na revista Continente. A parte do filme em que a questão é levantada é ilustrada sonoramente com trecho da canção Estrangeiro - que diz "...e o albino Hermeto não enxerga mesmo muito bem". Caetano morde e assopra: ao mesmo tempo em que considera Hermeto um "supermúsico, muito capaz", diz que a própria música do alagoano é que prova que "a música popular americana é a mais forte e a mais importante do século 20". Mesmo assim, é bom lembrar, Miles Davis foi acusado de plágio por ter se apoderado de dois temas de Hermeto. Só foi dar crédito muito depois de tê-los gravado.