Retrato de Modigliani é descoberto Especialistas confirmaram, ontem, a autenticidade de um retrato do pintor e escultor italiano Amedeo Modigliani (1884-1920), descoberto na Sérvia. A figura era de um colecionador nascido em Belgrado, cuja identidade não foi revelada. Membros do instituto que leva o nome do artista trabalharam durante 17 anos para encontrar a origem do quadro, produzido em 1918. O retrato tem 38 cm x 46 cm e será apresentado pela primeira vez na capital sérvia no fim do mês de novembro. Modigliani consagrou-se por seu estilo único, influenciado pelo cubismo, pelo expressionismo e por aspectos da cultura africana.