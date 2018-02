Retrato da vida militar de Winston Churchill Warlord Carlo D?Este Harper Collins 848 págs., R$ 92,10 Warlord, A Life of Winston Churchill at War - 1874-1945 é considerado um dos retratos definitivos de um dos maiores líderes militares no mundo, tendo prestado serviços na frente nordeste da Índia colonial, na Guerra dos Boers e nas Duas Grandes Guerras. Militar reformado dos EUA, renomado historiador de guerra e autor das biografias Patton: A Genius for War e Eisenhower: A Soldier?s Life, Carlo D?Este escolhe analisar a trajetória do estadista britânico sob o prisma da sua intensa atuação militar como soldado e líder político. É possível saber, por exemplo, que, desde pequeno, Churchill tinha a ambição de ser soldado e quais as estratégias por ele empregadas na 1ª e 2ª Guerras Mundiais.