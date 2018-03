Retorno ecológico Após dois meses afastado por problemas de saúde, Ítalo Rossi voltou esta semana às gravações do Toma Lá Dá Cá em grande estilo. Ao lado de Norma Bengell e Arlete Salles, o seu personagem, Ladir, luta para que o matagal ao lado do condomínio Jambalaya não seja destruído. A cena vai ar na Globo no dia 29.