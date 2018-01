Restos mortais de Salvador Dalí serão exumados em 20 de julho

Uma juíza espanhola encarregada do processo de reconhecimento de paternidade envolvendo o gênio surrealista Salvador Dalí ordenou a exumação de seu corpo em 20 de julho - indicaram diferentes fontes nesta quinta-feira, 13.

O objetivo é determinar se Dalí é o pai biológico de uma mulher nascida em Figueras, a cidade natal do artista, na Catalunha.

A decisão ainda é alvo de um recurso que pode bloquear a exumação.

Uma porta-voz da Fundação Salvador Dalí em Figueras disse à AFP que recebeu a notificação da exumação para 20 de julho.

E um porta-voz da Justiça de Madri informou que o procedimento está previsto para as 9h30 (4h30 de Brasília). A coleta de amostras de DNA será feita diretamente no túmulo e enviada para um instituto de Madri para a análise.

A fundação entrou com um recurso contra a decisão da juíza que ordenou, no final de junho, a exumação para coleta de DNA do pintor, falecido em 1989.

Na terça-feira, 11, a Justiça procedeu com a coleta da saliva da suposta filha do artista, Pilar Abel Martínez, de 61 anos. Há dois anos, ela iniciou um processo por reconhecimento da paternidade, depois que sua família a informou que ela era a única descendente do gênio catalão.

Em uma entrevista pouco precisa dada em março de 2015 à televisão catalã TV3, Pilar Abel explicou que sua mãe e Dalí tiveram uma relação clandestina quando ela trabalhava no pequeno enclave costeiro de Port-Lligat (Cadaqués), onde o artista passava longas temporadas.

Contou que, após ficar grávida, sua mãe se casou com outro homem e, meses depois, ela nasceu. Quando tinha oito anos, sua avó paterna lhe disse: "Sei que você não é filha do meu filho, sei que seu pai é um grande pintor".

"E me disse o nome: Dalí", assegurou.

Segundo ela, sua mãe lhe confirmou essa versão, antes de sofrer de demência senil.

Em sua decisão, datada em 20 de junho, a juíza estimou que "a obtenção de restos ósseos e/ou peças dentais" do artista era necessária por não existirem "restos biológicos nem objetos pessoais com os quais praticar o teste".

Se a paternidade for provada, Pilar Abel poderá iniciar processos judiciais para exigir sua parte na herança.

Casado com Gala Éluard Dalí, ex-mulher do poeta francês Paul Éluard, Dalí viveu os últimos anos de sua vida recluso em um castelo em Pubol, a cerca de 40 km de Figueras, onde foi enterrado junto com sua esposa. Eles não tiveram filhos.