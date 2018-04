Restauração de Metrópolis fica pronta em 2010 A versão restaurada da obra-prima do cinema mudo alemão, Metrópolis, que contém novas cenas encontradas no ano passado em Buenos Aires, ficará pronta em 2010, informou a Fundação Friedrich Wilhelm Murnau de Wiesbaden, da Alemanha. Agora, o filme tem cerca de 30 minutos a mais, descobertos em uma cópia que estava no Museu do Cinema da Argentina. São cenas dadas como perdidas por décadas e que, segundo especialistas, oferecem uma perspectiva diferente da obra futurista de Fritz Lang, lançada em 1927. A Fundação Friedrich Wilhelm Murnau, que faz o restauro, tem os direitos sobre o filme.