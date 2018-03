Resistência ou resiliência DATA ESTELAR Marte e Plutão em trígono, Sol e Saturno em quadratura; Lua cresce em Escorpião. Enquanto isso, aqui na Terra, o desejo ilusório de nossa humanidade aponta no sentido de tudo retornar o quanto antes à normalidade. Porém, a normalidade foi para o espaço, nunca mais se recuperará e, por isso, não vale a pena chorar sobre o leite derramado, quanto menos gastar imaginação em batalha perdida. Sobre as cinzas de uma civilização que, apesar de criada pela nossa humanidade, se voltou contra ela, como a criatura contra o criador, se erguerá um novo estado de coisas. Todos, sem exceção, fomos informados e foi deixado ao nosso livre arbítrio acompanhar e incentivar a mudança de nossa civilização, ou fazer parte da turma dos resistentes, que disseminam terror. Resistência ou resiliência, eis a questão! Áries >>21-03 a 20-04 Trate com ternura aquelas pessoas que você julga como inferiores, porque incapacitadas ou porque estão cheias de dúvidas e dilemas. A inferioridade delas, acredite, é eventual e passageira, lá no futuro tudo poderá inverter-se. Touro >>21-04 a 20-05 Ordem é progresso, nunca foi tão verdadeira esta afirmação em seu caso. Tudo indicaria que as atitudes impulsivas seriam eficientes para dar início aos assuntos que lhe interessam. Porém, a ordem seria a única atitude eficiente. Gêmeos >>21-05 a 20-06 Para que criar dificuldades extras? Com certeza, o que é oferecido atualmente não chega nem perto daquilo tudo que você desejaria, mas isso não significa que você deva continuar rejeitando tudo e todos e, assim, ficar sem fazer nada. Câncer >>21-06 a 21-07 Este é o melhor momento de você devolver ao Universo um pouco do que recebeu até agora. Abra o seu coração e atue com intenso amor junto a todos os seres, esta será a melhor maneira de proteger-se e de fazer brilhar a sua estrela. Leão>> 22-07 a 22-08 Pareceria uma manifestação de sinceridade o fato de você tratar com frieza as pessoas que não são de seu apreço. No entanto, o resultado deste tipo de atitude não seria o reforço da sinceridade, mas o de uma certa arrogância. Virgem >>23-08 a 22-09 Quaisquer preocupações se tornarão irrelevantes quando você arregaçar as mangas e se dedicar de verdade à ação. Toda preocupação é uma atitude que ainda não foi tomada, porque no momento da ação nada além disso é importante. Libra >>23-09 a 22-10 Esses assuntos que não saem do lugar, continuam imóveis, apesar dos esforços, não durarão para sempre assim, tenha certeza disso. Por isso, concentre sua mente e coração em tudo que de belo e bom continua acontecendo por todos lados. Escorpião >>23-10 a 21-11 Erros podem ser cometidos a todo momento, mas sempre pelo mesmo motivo, que é a dificuldade de enxergar a situação por meio da perspectiva mais abrangente possível. Todo erro resulta de uma atitude egoísta, tenha certeza disso. Sagitário>> 22-11 a 21-12 Você já esteve naquela horrível situação em que, apesar de dizer coisas sábias e importantes, as pessoas se voltaram contra você. Quanto mais você dizia, mais parecia que suas palavras se voltavam contra você. Assim são as coisas. Capricórnio >>22-12 a 20-01 De tanto querer que certas coisas aconteçam, você está perdendo de vista o melhor, os pensamentos íntimos que acompanham todo o processo. É imprescindível valorizar a subjetividade, porque é aí que começa o seu destino. Aquário >>21-01 a 19-02 Enquanto sua alma fica absorvida pelas preocupações, não sobra tempo algum para relacionar-se devidamente com as pessoas que pedem a sua ajuda e atenção. Pense, alguma vez você obteve algo positivo através das preocupações? Peixes >>20-02 a 20-03 Palavras fortes precisam ser ditas, mas com toques de doçura, para que não sirvam meramente para fazer com que a fogueira das vaidades arda e consuma os seus esforços, reduzindo-os à cinzas. Palavras fortes sim, mas com doçura.