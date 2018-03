Reserva justificada

Quem disse que não pode reservar elenco na Globo? Quer dizer... Poder, poder, não pode, mas de exceção em exceção, a reserva de atores feita por autores e diretores de dramaturgia segue adiante. Claro, de maneira menos ostensiva e via ressalvas abertas pelo próprio diretor-geral de Entretenimento da Globo, Manoel Martins. "A reserva acabou, mas claro que abrimos exceções para autores que só conseguem criar um personagem com o dono certo", fala Martins. "E é claro que o autor tem de me provar que aquele ator reservado é essencial para aquela função. E tem de ser um papel de destaque na trama." Gilberto Braga integra esse time de autores que só cria personagens com destino certo. Não confirma, mas já reservou Wagner Moura para sua próxima novela na Globo, no fim de 2010. "Regina Duarte na Raquel, e Glória Pires na Maria de Fátima (Vale Tudo), Malu na Lourdinha (Anos Dourados) e Antônio Fagundes no Dono do Mundo, foi tudo escrito sob medida", conta o autor. "Sou totalmente a favor da reserva. Só é importante que os autores se respeitem, que se tratem como colegas e não rivais, como ocorre entre a maioria."