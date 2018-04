Reportagem do Cultura vai ao palco Na noite de segunda-feira, cerca de 150 integrantes de grupos de teatro reuniram-se na sede do Teatro de Narradores, no bairro da Bela Vista, com o filósofo Paulo Arantes. O objetivo era discutir uma entrevista de duas páginas que Arantes dera ao Estado, publicada no dia 15, no Cultura, cujo tema central foi sua visão do teatro de grupos atuantes na cidade de São Paulo. A ''''convocação'''' para o debate foi feita por meio da internet e trazia em destaque um trecho da entrevista - ''''a tradição crítica brasileira migrou e renasce na cena redesenhada por coletivos de pesquisa e intervenção teatral'''' -, seguido de sua reprodução na íntegra. Leia a entrevista na íntegra e a convocação para o debate O diretor José Fernando Peixoto abriu o encontro explicando que a iniciativa partira de integrantes de grupos - Teatro de Narradores, Barracão Teatro, Folias, Farândola Troupe, Cia. do Feijão, As Graças, Engenho Teatral, Núcleo Bartolomeu, Cia. São Jorge de Variedades e Teatro da Vertigem - que há meses vêm se reunindo, semanalmente, na tentativa de retomar reflexões discutidas desde o Movimento Arte Contra a Barbárie. ''''A idéia é aproveitar a brecha para discutir as questões levantadas por Paulo nessa entrevista com um número maior de grupos e assim fazer com que esses encontros continuem de maneira renovada.'''' Arantes ocupa o centro da sala, cujos 90 lugares foram poucos para acomodar o público que comparece em número acima do esperado pelos organizadores. O filósofo começa por ''''desobedecer'''' um pedido dos anfitriões. ''''Pediram que eu fizesse uma síntese dos tópicos da entrevista, antes de começar o debate, mas aí perde a graça.'''' Prefere então iniciar pelo comentário do trecho destacado. ''''Eu disse: ''''Tenho o sentimento'''' de que a tradição crítica... Não disse que já havia migrado, isso temos que verificar.'''' A partir daí começa uma exposição, seguida de debate, que ultrapassa três horas de duração, irreproduzível. Na primeira parte, Arantes, como bom mestre, disseca os termos da expressão destacada, ou seja, busca explicar qual seria essa tradição crítica com características de pesquisa e intervenção. ''''A tradição crítica não é a cultura, a formação do sistema cultural brasileiro nas suas diversas dimensões: literatura, teatro, cinema, ciências sociais.'''' Adverte que será ''''rápido, brusco, abrupto'''' para em seguida afirmar que a tradição crítica à qual se refere tem um ponto luminoso. ''''Ela nasce, a meu modo de ver, formulada num livro famoso de Caio Prado Jr., que é A Formação do Brasil Contemporâneo.'''' Livro que, na coalização de seus leitores criou o próprio passado, engendrou um projeto e uma linhagem de pensadores, sendo Celso Furtado o mais citado na noite. ''''Ele rompeu com vários lugares-comuns, que não vou enumerar aqui, o principal deles que o Brasil seria um país atrasado, um conjunto de mazelas e anomalias'''', afirmou num dos momentos de sua explanação que durou cerca de 1 hora. Tentar resumi-la é incorrer na simplificação. Numa possível síntese, sobressai a visão do Brasil que nasce como um grande mercado exportador, na vanguarda da expansão ultramarina. ''''Nós nascemos como as chamadas zonas especiais de exportação, enclaves governados por empresas, com território e segurança particular, legislação própria, zonas inteiramente enquadradas pelo trabalho compulsório, jornadas estendidas indefinidamente, um governo direto do capital. Depois de um breve interregno em que se imaginou a possibilidade de construção de uma sociedade nacional, o que ofuscou olhares progressistas, voltamos ao ponto onde sempre estivemos: um grande mercado colonial. Como passar de entreposto comercial a uma sociedade?'''' Nas duas horas seguintes, responde a perguntas. Na primeira delas sobre a expressão - impasse inorgânico - usada na entrevista a propósito do filme Baixio das Bestas, Arantes volta a Caio Prado para falar do tema da vadiagem, uma massa de homens sem trabalho, uma população inorgânica, porque não forma vínculo social. Ressalta ainda a ''''paisagem'''' do filme, na qual aparecem os novos bóias-frias do agronegócio como seu principal ponto de interesse. Foi a vez de uma atriz perguntar se algo semelhante estaria ocorrendo com os grupos, os temas mais importantes não estariam vindo à tona, seriam apenas paisagem. Arantes retruca não ser o seu papel fazer ''''avaliações'''', mas seria um despropósito entender pesquisa teatral no sentido acadêmico. ''''A sondagem da experiência contemporânea está sendo tratada sim em cena'''', respondeu. ''''O teatro de grupo que me interessa, que me comove, que mais fala à minha imaginação, está mobilizando essa tradição crítica'''', diz em outro momento do debate. Expressões da entrevista como ''''indistinção'''' e ainda ''''contenção e redenção'''', esta última com relação ao movimento hip hop, também foram tema de discussão. ''''Hip hop não é nem contenção, nem redenção, mas auto-expressão'''', defendeu no encontro o DJ Eugênio Lima do Núcleo Bartolomeu de Depoimentos.''''