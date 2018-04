Repertório britânico para violoncelistas

Começa hoje a 13ª edição do Rio International Cello Encounter, que promoverá 41 concertos gratuitos até o dia 26, tendo a música britânica como destaque. Violoncelistas brasileiros e convidados internacionais se apresentarão para o público carioca - estima-se que 22 mil pessoas assistam aos espetáculos. Maior do gênero no Brasil, o encontro vai celebrar os 150 anos do compositor inglês Edward Elgar - o autor das Marchas de Pompa e Circunstância - e terá como atração maior o renomado cellista também inglês Colin Carr, da Royal Academy of Music, de Londres. Pela primeira vez em palcos brasileiros, Carr tocará com a Orquestra Sinfônica Brasileira (OSB), que será regida pelo maestro norte-americano Alastair Willis. Ao todo, 500 músicos (não apenas violoncelistas) farão participações em todo o evento.. O público não ouvirá apenas música erudita: versões instrumentais para o rock dos Beatles e The Who também fazem parte do repertório, além de canções folclóricas inglesas. Os concertos serão realizados em casas tradicionais, como a Sala Cecília Meireles e o Theatro Municipal, e em igrejas. Serão cobrados ingressos para apenas dois deles (o da OSB com Colin Carr, a R$ 20, no dia 18, e o da nova Orquestra Sinfônica de Barra Mansa, a R$ 1, no dia 26). Os espectadores podem participar de oficinas e palestras oferecidas pelos organizadores - as inscrições ainda estão abertas pelo site Riocello. O encontro foi criado em 1995, pelo violoncelista inglês radicado no Brasil David Chew - o primeiro cello da OSB, hoje diretor artístico do festival (com André Oliveira). Nesses 12 anos de programação, já trouxe grandes instrumentistas ao Brasil. A realização é da ONG O-Music; o patrocínio é da Petrobrás.