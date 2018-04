Repercussão "Todos nós sentimos desde já o vazio da terrível ausência que Pina Bausch nos fará. Não só o pessoal da dança, mas também nós do teatro devemos muito a esse grande pilar da arte. É inesquecível o seu Café Müller. Fomos todos marcados por esse espetáculo, eu inclusive" ANTUNES FILHO, DIRETOR TEATRAL "Fiquei conhecendo Pina Bausch pessoalmente no fim do ano passado, no festival que ela realiza e estava ótima. É inquestionável sua importância para a dança, difícil mensurar, mas acredito que sua morte está na mesma proporção da morte de Michael Jackson para a música pop. Ela é uma referência para a dança contemporânea, para o dança teatro. Ela é unânime, seja por seu trabalho, pela sua importância e vai continuar sendo. Suas criações têm sempre um lado emocional aliado a alto nível de qualidade, uma intensidade que sempre impressiona" HENRIQUE RODOVALHO, COREÓGRAFO DA QUASAR CIA. DE DANÇA "Para várias gerações, mas especialmente para a minha, que comecei a coreografar na década de 1990, a obra de Pina Bausch foi a maior referência de dança contemporânea. Suas criações partiam de conteúdos simples, produzindo obra extremamente sofisticada. Ela foi alguém que fez passagem de linguagens com muita propriedade. É uma grande referência para a dança que foi perdida, um dos maiores nomes da dança do século 20" PAULO CALDAS, COREÓGRAFO DA STACCATO "Perdemos o maior gênio da dança contemporânea, algo irreparável, ninguém poderá substituí-la. As imagens de seus espetáculos são inesquecíveis. Café Müller vai continuar estampado em nossa memória. "Oh Let me Weep, for ever Weep" FABIO MAZZONI, COREÓGRAFO "É uma perda inestimável para toda a dança, ela revolucionou a maneira de se pensar a dança e de fazer espetáculos. Há uma geração inteira que se considera filha de Pina Bausch e espero que essas pessoas consigam perpetuar todo o seu legado, o novo horizonte que ela vislumbrou para a dança" MÔNICA MION, DIRETORA ARTÍSTICA DO BALÉ DA CIDADE DE SÃO PAULO "Perdemos a maior artista mulher do mundo de todos os tempos. Pina revolucionou a história da dança e do teatro ao mesmo tempo. Pina era uma criadora total, e suas obras, uma explosão de vida no palco. Desejo que a cidade de Wuppertal mantenha viva esta grande artista por intermédio de sua companhia e de suas obras arrebatadoras. Para todo o sempre" MONIQUE GARDENBERG, CINEASTA, CENÓGRAFA E PRODUTORA "Perdi uma grande amiga. Foi eu quem a trouxe pela primeira vez ao Brasil. Já a conhecia desde 1974, quando ela se apresentou com sua companhia no Teatro Municipal de São Paulo. Na época, nunca tinha saído da Alemanha, só tinha ido à França uma vez. Eu me lembro de suas apresentações em Wuppertal, que ficava perto de Colônia. As pessoas saíam batendo as portas do teatro, resmungado: ?Isso não é dança!" Ficavam uns 20 aplaudindo, e eu sempre estava entre eles. Em São Paulo, onde ela esteve umas 4 ou 5 vezes, ela adorava fazer duas coisas: comprar discos ali pelos sebos da Ipiranga. Ela comprava discos esquisitos, do tipo Música dos Fuzileiros Navais, hinos dos times de futebol, Música do Corpo de Bombeiros. E ela usava isso em suas músicas. Também íamos à Praça do Pôr do Sol, em Pinheiros, ela adorava" MARCELO KAHNS, PRODUTOR "É uma perda muito grande, toda a sua trajetória dentro da dança e quanto ela influenciou a maneira de viver e ver o que pode ser arte, o que pode inspirar a arte da dança, como o tema mesmo da vida cotidiana. Tudo na mão de Pina Bausch virava uma grande obra, nada se repetia e isso é típico de gênios. Ela é um gênio da dança, que nos trouxe grandes inspirações. Pina Bausch é uma escola" MIRIAM DRUWE, COREÓGRAFA DA CIA. DRUW "Pina Bausch concentrava em si uma quantidade de energia reveladora muito grande. Filha bem calculada das forças criadoras de Dionísio e Apolo, alterou as rotas celestes das artes cênicas. No palco, parada ou em movimento, perpetuou tais deuses em estado amigável de contradança. Seu encontro com Fellini produziu, para mim, um dos instantes mais fulgurantes da arte contemporânea: uma cega beijada, um close em seu olhos e neles a volúpia e a potëncia criadora das duas divindades gregas citadas. E la nave va..." GABRIEL VILLELA, DIRETOR TEATRAL "O mundo perdeu uma de suas coreógrafas mais importantes. Teria gostado de voltar a trabalhar com ela" VLADIMIR MALAKHOV, DIRETOR E PRIMEIRO BAILARINO DO STAATSBALLET DE BERLIM "Ela revolucionou o mundo da dança" PETER JUNG, PREFEITO DE WUPPERTAL "Foi um modelo e um ícone, uma criadora grandiosa e uma renovadora visionária" BERND NEUMANN, MINISTRO DA CULTURA ALEMÃO "O trabalho dela enriqueceu e refletiu o nosso tempo como poucos outros" WIM WENDERS, CINEASTA