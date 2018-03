Repercussão ''''Ingmar Bergman era um dos grandes dramaturgos deste mundo. Sua obra é imortal e espero que sua herança seja preservada.'''' FREDRIK REINFELDT PRIMEIRO-MINISTRO ''''Foi um dos diretores mais geniais e controversos da história. Desaparece um grande homem e um grande diretor.'''' MANOEL DE OLIVEIRA DIRETOR PORTUGUÊS ''''Era um amigo e certamente o mais admirável diretor de toda a minha vida.'''' WOODY ALLEN DIRETOR AMERICANO ''''O mundo perdeu um de seus maiores diretores. Ele nos ensinou muito.'''' RICHARD ATTENBOROUGH ATOR E DIRETOR BRITÂNICO ''''Os três grandes diretores, para mim, foram Akira Kurosawa, Federico Fellini e Bergman. Ele foi o último dos grandes. Foi maravilhoso trabalhar com ele, uma pessoa brilhante, em quem eu confiava e com quem eu podia dividir todas as minhas dúvidas.'''' BILLE AUGUST DIRETOR DINAMARQUÊS ''''Ele prezava o diálogo com o espectador comum, em vez de só dar valor a histórias que poderiam ser entendidas somente por platéias esnobes e elitizadas.'''' ISTVAN SZABO DIRETOR HÚNGARO