Reparando um erro ancestral

Data estelar: O Sol ingressa no signo de Sagitário, Júpiter e Saturno em trígono; a Lua continua minguando em Virgem. Enquanto isso, aqui na Terra nossa humanidade carrega em sua psique a culpa de ter quebrado o fluxo circulatório de Luz e Vida, disseminando esse erro através dos relacionamentos pessoais e nacionais. Para restaurar esse fluxo e reparar o erro, é imprescindível que as Nações concentrem esforços para que seus cidadãos sejam cooperativos entre si, de modo que não reste, ao longo das futuras gerações, o menor traço da arrogância que caracteriza o separatismo entre povos, raças e nações. A ruptura do livre fluxo de Vida ameaça constantemente a paz entre indivíduos e Nações, pois se manifesta através de comportamentos anti-sociais que se travestem de violência temível, mas que são revelações de uma fraqueza senil, uma atitude caquética. ÁRIES 21-3 a 20-4 A possibilidade de aventurar-se convive com a necessidade de cumprir obrigações. Por enquanto, essa mistura se impõe, de modo que seria sábio de sua parte preservar o equilíbrio entre a loucura da aventura e a seriedade da obrigação. TOURO 21-4 a 20-5 Ainda que as pessoas pretendam voltar atrás e se convencer de que tudo que acontece atualmente no mundo passará sem deixar rastros, a intuição informa com absoluta clareza que o mundo nunca mais voltará a ser o mesmo de antes. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Certos vínculos precisam ser aprofundados, o que requer concentração e seriedade de sua parte. Enquanto isso, aumenta o movimento social, muita gente passando por sua vida, o que cria uma ambiente de distração. CÂNCER 21-6 a 21-7 Os relacionamentos baseados em interesses são produto deste mundo em que você se acostumou a viver. Levando em conta que este mundo está em decadência, seria sábio você começar a cultivar outros tipos de relacionamentos também. LEÃO 22-7 a 22-8 Foram tão duras as provas e sacrifícios experimentados para realizar seus desejos que, agora, quando sua alma se aproxima do objetivo almejado, nada se parece ao que era sonhado originalmente. Chegou a hora de mudar. VIRGEM 23-8 a 22-9 A seriedade nunca será incompatível com o bom humor. Aliás, desconfie das pessoas sérias que são incapazes de manifestar bom humor, porque esse detalhe denuncia que elas são inseguras. Há sempre lugar para o bom humor. LIBRA 23-9 a 22-10 Tudo que prende e limita se alimenta da necessidade de preservar a ordem vigente. Tudo que liberta e facilita se alimenta da intuição que informa que tudo deve ser inovado. Quanto antes inovar, mais fácil e rápido será tudo. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 É sensato continuar organizando tudo para que as coisas sigam pelo caminho normal. Porém, seria sábio inovar, a despeito de que as novidades experimentadas perturbem a tão querida normalidade, que tanto trabalho dá sustentar. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 O mundo gira em torno de dinheiro, mas sua alma não precisa ser tão mundana assim. É necessário pagar contas e satisfazer desejos, mas não é imprescindível que você faça dessas atividades as colunas centrais de sua vida. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Aprimore seus planos, você não precisa iniciar empreendimentos sob a marca da competição. A vida não é uma competição, mas um perpétuo ajuste para que as idéias percebidas se acomodem na realidade concreta. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 As pessoas incentivam e reproduzem uma normalidade que as ameaça e castiga, porque a levam a ocultar suas verdadeiras intenções e motivos enquanto vestem uma máscara que lhes pesa, porque não se identificam com ela. PEIXES 20-2 a 20-3 Você sentirá o tamanho da mudança que se opera no mundo através do aumento do movimento social e de seu envolvimento nele. Outrora, sua alma permanecia marginalizada, como uma eremita observadora. Agora participará ativamente.