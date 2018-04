Rent disseca medos e angústias da geração dos anos 1990 O musical Rent ocupa um lugar especial na história dos musicais da Broadway. Inspirada na ópera italiana La Bohème, de Giacomo Puccini, a obra foi escrita pelo americano Jonathan Larson, que não acompanhou a estréia de seu trabalho, morrendo na véspera, em 1996. O fato só aumentou a comoção em torno do musical, aclamado como um dos principais dos anos 1990. Algo tão poderoso que inspirou o filme Rent - Os Boêmios, que a HBO exibe às 21 horas. Passados dez anos e com a emoção mais controlada, o musical é passível agora de uma crítica mais ponderada. A história criada por Larson mostra o encontro de jovens boêmios que vivem em Nova York, cada um com um problema específico, mas todos unidos por uma angústia própria da época. Se Hair viajou pela anarquia da geração LSD dos hippies, o objetivo de Rent foi dissecar a voz de uma geração, tratando de temas como medo e confusão. O problema é que, na década de 90, a aids era o grande exterminador de uma geração, o que domina toda a ação do musical. O mesmo acontece na versão cinematográfica, dirigida em 2005 por Chris Columbus, transformando-se em seu principal problema. Restam as músicas, ainda belas.