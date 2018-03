Remake ganha análise na Argentina Doutor em telenovelas pela USP e consultor da Globo, Mauro Alencar baixa em Buenos Aires para o 4º Congresso Mundial da Indústria da Telenovela e Ficção. Remakes: A Telenovela na Era da Globalização será o tema da apresentação do doutor Alencar no encontro, que será realizado entre os dias 26 e 27 de novembro e pela primeira vez acontece na América do Sul. Autor dos livros A Hollywood Brasileira e do romance Selva de Pedra (com base no texto de Janete Clair, claro), ele analisa os prós e contras dos remakes.