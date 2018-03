Remake dois em um Novela unirá Plumas e Paetês e Tititi Vem aí mais um remake na Globo. Ou melhor, dois. Maria Adelaide Amaral voltará ao universo das telenovelas unindo duas tramas de Cassiano Gabus Mendes em uma só: Plumas e Paetês (1980) e Tititi (1985). Pupila de Cassiano na TV, Maria Adelaide teve a ideia de fundir as duas novelas há três anos, proposta aceita sem pestanejar pela emissora para a faixa das 7, já em 2010. "Foi o Cassiano que, em 1990, me convenceu a fazer televisão. Ajudei-o a escrever Meu Bem, Meu Mal e O Mapa da Mina", diz a autora, que conta com o apoio dos filhos de Cassiano no projeto, Cassio e Tato Gabus Mendes. "Inclusive já pedi ao Cássio para fazer o papel que foi de Luís Gustavo (seu tio na vida real) em Tititi", explica ela, referindo-se ao estilista farsante Victor Valentin. Focada no mundo da moda, a nova novela terá sua trama romântica baseada em Plumas e Paetês. Já a tensão no universo fashion virá de Tititi. Tudo devidamente atualizado, claro. "A moda mudou radicalmente nos últimos 20 anos. Mas o foco da novela continuará sendo a competição entre os estilistas André Spina (Jaques Leclair) e Ariclenes (Victor Valentim)", adianta Maria Adelaide.