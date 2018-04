Relíquia à venda Record livra-se do imóvel onde nasceu Pertencente à Record desde 1953, quando nasceu o canal 7 de São Paulo, o prédio onde vinha funcionando a Rede Mulher, no Aeroporto, será vendido. A iniciativa que dará cabo a uma das relíquias da história da TV tem a ver com o lançamento do canal de notícias Record News, previsto para estrear em novembro. O prédio da Rede Mulher, que cederá seu sinal ao novo empreendimento da Record, está sendo esvaziado. A Record vende ao mercado publicitário que o Record News será um canal de notícias 24 horas no ar, e com poucas reprises, diferentemente de GloboNews e Band News. Para manter o ineditismo de notícias, a idéia da emissora é contar com a produção jornalística de suas 101 afiliadas. Mesmo assim, a maior parte do conteúdo do novo canal será produzida na sede da Record na Barra Funda, em dois estúdios ainda em reformas, que foram no passado utilizados para gravações da novela A Escrava Isaura e de games como o Sem Saída. Apesar de a Record anunciar que contratará 300 profissionais, as aquisições do Record News somam pouco menos de 30 pessoas até agora.