Religião e política Data estelar: Urano recebe a oposição de Mercúrio e o trígono de Vênus, Sol e Plutão em trígono; a Lua é Nova em Virgem. Enquanto isso, aqui na Terra religião é o apelo de nossa humanidade na direção de um mundo superior, mais abrangente. De tanto dar as costas a esse mundo superior, que é o Espírito, que é a Vida de nossas vidas, só poderíamos ter provocado desprezo e miséria e, agora, mergulhados numa civilização enfastiada e dilapidada, começamos o retorno, inexorável e inadiável. A verdadeira religião aflora no coração humano, a necessidade de estreito relacionamento com a Hierarquia Espiritual que verdadeiramente é responsável pelo governo deste planeta. Isso provoca um forte estremecimento no governo político, que é só aparência, tendo ficado muito claro que ninguém domina absolutamente nada, é tudo discurso falso e maquiagem. ÁRIES 21-3 a 20-4 A descrença generalizada é alimentada pelo correr atrás da satisfação de desejos egoístas. A colheita que resulta de um estado assim de coisas é amarga porque, que futuro pensa a humanidade realizar assim? TOURO 21-4 a 20-5 Somente há sucesso onde houver uma coragem sem precedentes. As dúvidas que começam pequenas logo são remoídas na mente até tornarem-se desproporcionais. Você sabe, é mais fácil exorcizar as dúvidas quando são pequenas. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Muitas vezes, o desânimo toma conta e o futuro parece perigoso demais para ser enfrentado. Porém, sua alma sabe que além dessa preocupação reside a alegria da renovação. Essa é a verdade, o caminho e a vida. CÂNCER 21-6 a 21-7 Acostumar-se a esperar por golpes de sorte resulta na paralisia do único instrumento que ajudaria você de forma eficiente, a vontade. Sempre coloque sua vontade em ação, ela é a sua mais segura e eficiente sorte. LEÃO 22-7 a 22-8 Pense em escala mundial, reflita sobre sua posição no oceano de acontecimentos que ocorrem a todo momento. Superando a barreira imposta pelo egoísmo, você conseguirá compreender um pouco melhor a verdade subjacente. VIRGEM 23-8 a 22-9 A determinação é a única forma de tornar-se invencível. Porém, quando a determinação é arvorada na direção de objetivos destrutivos, nada pode se fazer por uma pessoa assim, ela mesma escolheu o pior para si e para os seus. LIBRA 23-9 a 22-10 Em apenas uma célula do seu corpo há encerrada mais energia da que você precisaria numa vida inteira. Porém, nossa humanidade ainda se acha miserável e desprovida, apesar de tudo estar sempre ao alcance de sua mão. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Tudo é possível, tudo é permitido entre o céu e a Terra, mas só um objetivo é nobre o suficiente para satisfazer seus mais elevados anseios de felicidade. Conhecer esse objetivo leva, talvez, toda uma vida. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Olhe para frente, mas diminua as expectativas a respeito dos resultados pretendidos. Guie seus passos muito mais pela alegria que o futuro esperançoso produz do que pela ansiedade de obter tais ou quais resultados. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 O acerto das velhas contas é inevitável, mas você não deve assustar-se. Pelo contrário, é imprescindível desejar fortemente saldar as velhas dívidas para, assim, tornar-se independente e assumir voos maiores. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 É necessário conhecer, o que é diferente de simplesmente acreditar. No momento, será preferível cultivar um discreto e saudável ceticismo do que entregar-se aos braços de um misticismo cego, ignorante e supersticioso. PEIXES 20-2 a 20-3 No meio da monotonia dos hábitos cotidianos, só poucas almas são puras e atentas o suficiente para perceber o vento do Infinito soprando e provocando acontecimentos, tão sutis que podem muito bem passar despercebidos.